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Тошич о ЦСКА 2010-х: «Дзюба точно дал бы еще один вариант в атаке. Без него мы выиграли почти все, за исключением Лиги чемпионов»

"Он бы точно дал еще один вариант в атаке. Надо честно признаться, что в период моей игры за ЦСКА у нас были сумасшедшие нападающие: и Вагнер Лав, и Думбия, Муса. Да, такого плана, как Дзюба, нападающего у нас не было, но без него мы выиграли почти все, что возможно, за исключением Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Мне кажется, Вагнер Лав и Думбия были парой нападающих, лучше которой не придумаешь. Когда выходил на поле с ними, было ясно, что мы забьем, оставалось только не пропустить. К счастью, защитная линия у нас была тоже очень высокого уровня, в том числе и вратарь", — сказал экс-полузащитник ЦСКА.