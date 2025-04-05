Мне кажется, Вагнер Лав и Думбия были парой нападающих, лучше которой не придумаешь. Когда выходил на поле с ними, было ясно, что мы забьем, оставалось только не пропустить. К счастью, защитная линия у нас была тоже очень высокого уровня, в том числе и вратарь", — сказал экс-полузащитник ЦСКА.
Тошич о ЦСКА 2010-х: «Дзюба точно дал бы еще один вариант в атаке. Без него мы выиграли почти все, за исключением Лиги чемпионов»
"Он бы точно дал еще один вариант в атаке. Надо честно признаться, что в период моей игры за ЦСКА у нас были сумасшедшие нападающие: и Вагнер Лав, и Думбия, Муса. Да, такого плана, как Дзюба, нападающего у нас не было, но без него мы выиграли почти все, что возможно, за исключением Лиги чемпионов.