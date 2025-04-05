Тошич о ЦСКА 2010-х: «Дзюба точно дал бы еще один вариант в атаке. Без него мы выиграли почти все, за исключением Лиги чемпионов»

"Он бы точно дал еще один вариант в атаке. Надо честно признаться, что в период моей игры за ЦСКА у нас были сумасшедшие нападающие: и Вагнер Лав, и Думбия, Муса. Да, такого плана, как Дзюба, нападающего у нас не было, но без него мы выиграли почти все, что возможно, за исключением Лиги чемпионов.