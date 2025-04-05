Мацуев об РПЛ: «Держать в напряжении всех болельщиков — изюминка чемпионата второй год подряд. Без интриги скучно и душно»

— Ну, в прошлом году мы тоже наблюдали последний тур, когда любая из трех команд могла стать чемпионом.
— Но три — не шесть.
— Да, но думаю, что с каждым туром их все равно будет меньше. Даст бог, останется хотя бы три претендента! Это говорит о том, что есть интрига, потому что без нее скучно, постно. И душно, как говорят сейчас.
Не знаю, что сказать об общем уровне РПЛ в отсутствие еврокубков. Самая главная интрига — до конца держать в напряжении всех болельщиков. Наверное, это и есть изюминка нашего чемпионата второй год подряд. Дай бог, чтобы так было дальше.
Только я хочу видеть свою команду на первой строчке после финального свистка в последнем туре, — сказал народный артист РФ, болельщик «Спартака».