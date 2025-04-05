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«Рэшфорд должен дарить Эмери подарки на каждое Рождество и благодарить за спасение карьеры». Киоун о вингере «Виллы»

Зимой бирмингемцы арендовали вингера у МЮ до конца сезона с опцией выкупа за 40 млн фунтов. В 11 матчах за Виллу во всех турнирах на его счету 3 гола и 4 ассиста.
Источник: Спортс"

«Сейчас Рэшфорд доказывает, что все еще способен играть на топ-уровне, и воскресил карьеру в сборной. Вот что значит быть в клубе с хорошей культурой, где все стабильно, а у тренера есть четкое видение твоих функций. Рэшфорд должен дарить Эмери подарки на каждое Рождество и благодарить тренера “Виллы” за спасение карьеры.

Его игровая гибкость дает Эмери ценную возможность выпускать с первых минут в атаке, пока Уоткинс набирает форму после травмы колена. Рэшфорд срывает заголовки, но он не один в хорошо отстроенном механизме Эмери«, — написал экс-защитник “Арсенала” в колонке для Daily Mail.