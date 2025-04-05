«Рэшфорд должен дарить Эмери подарки на каждое Рождество и благодарить за спасение карьеры». Киоун о вингере «Виллы»

«Сейчас Рэшфорд доказывает, что все еще способен играть на топ-уровне, и воскресил карьеру в сборной. Вот что значит быть в клубе с хорошей культурой, где все стабильно, а у тренера есть четкое видение твоих функций. Рэшфорд должен дарить Эмери подарки на каждое Рождество и благодарить тренера “Виллы” за спасение карьеры.