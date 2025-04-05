Лончар о популярности Дзюбы: «В Черногории у меня просили его футболки. Привез парочку маек с автографами»

— Дзюбу я видел, когда еще был маленьким. В детстве было больше времени, я только начинал смотреть Лигу чемпионов и другие европейские турниры. Я следил за матчами ЦСКА, «Спартака», «Зенита» и «Рубина» в Лиге чемпионов. Видел российских футболистов, в том числе и Артема.