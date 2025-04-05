Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду про 1000-й гол: «Я не гонюсь за ним. Если это произойдет — отлично. Главное — это текущий момент, а не то, что может произойти»

Нападающий Аль-Насра сделал дубль в матче против Аль-Хилаля в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:1), забив 930-й и 931-й голы в карьере.
Источник: Спортс"

"Ребята, давайте наслаждаться моментом. Я не гонюсь за 1000-м голом. Если это произойдет — отлично. Если этого не произойдет, значит, этого не произойдет. Главное — это текущий момент, а не то, что может произойти.

Нужно наслаждаться моментом, это была отличная победа — конечно, не потому, что я забил. Я рад забить два гола в ворота «Аль-Хилаля», но самое главное — выиграть дерби.

Мы играли на выезде против фантастической команды, это всегда сложно, мы должны это ценить и продолжать в том же духе, потому что осталось девять матчей и еще один в Лиге чемпионов. Все возможно, мы должны двигаться дальше и верить", — сказал Роналду.

Роналду после 3:1 с «Аль-Хилалем»: «Усердно работаю и рад помочь “Аль-Насру”. Боремся за победу в лиге и ЛЧ».