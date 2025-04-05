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Быстров считает Кержакова лучшим бомбардиром в истории российского футбола: «Мне больше нравится футбол Саши. Дзюбу я в “Спартаке” гонял, говорил: “Ты с такими данными не можешь за мяч зацепиться”

— Для вас кто лучший бомбардир в истории российского футбола — Кержаков или Дзюба?

Источник: Спортс"

— Кержаков. Потому что мне больше нравится футбол, который демонстрировал Саша. Где за спину открывался, прессинговал. Где нельзя было выпадать из игры. В основном — прессинг.

А Дзюбу я в «Спартаке» гонял, говорил: ты с такими данными не можешь за мяч зацепиться. Он тоже получал часто в том плане, что я не понимал, как может здоровый пацан молодой выйти, спину не расправить, не выпрыгнуть. Ты два метра ростом — ставь спину, прыгай. Видимо, нужен был опыт, закалка, — сказал экс-игрок сборной России.