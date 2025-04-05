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Дмитрий Черышев считает, что Дзюба не попал бы в сборную СССР при Блохине: «Уровень футбола, в котором Олег забил 42 гола, был очень высок — как тот, на котором играет Овечкин»

Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной России, в марте забив 31-й гол. На счету Блохина 42 мяча в сборной СССР.
Источник: Спортс"

— Это разные вещи. Уровень футбола, в котором Блохин забил 42 гола, был очень высок — это как уровень, на котором играет Овечкин. Италия, Уругвай, Бразилия, Германия, Аргентина всегда показывали добротный футбол, и забивать за сборную в те времена было сложно.

Но и уровень чемпионата в Советском Союзе был очень высокий, как и конкуренция за попадание в национальную команду.

Но Артем тоже поставил рекорд, надо радоваться за него, однако это совершенно разные вещи.

— В ту сборную, где играл Блохин, Дзюба не попал бы?

— Нет. Я думаю, что с трудом, ха-ха, — отметил бывший нападающий сборной России.