Дмитрий Черышев считает, что Дзюба не попал бы в сборную СССР при Блохине: «Уровень футбола, в котором Олег забил 42 гола, был очень высок — как тот, на котором играет Овечкин»

— Это разные вещи. Уровень футбола, в котором Блохин забил 42 гола, был очень высок — это как уровень, на котором играет Овечкин. Италия, Уругвай, Бразилия, Германия, Аргентина всегда показывали добротный футбол, и забивать за сборную в те времена было сложно.
Но и уровень чемпионата в Советском Союзе был очень высокий, как и конкуренция за попадание в национальную команду.
Но Артем тоже поставил рекорд, надо радоваться за него, однако это совершенно разные вещи.
— В ту сборную, где играл Блохин, Дзюба не попал бы?
— Нет. Я думаю, что с трудом, ха-ха, — отметил бывший нападающий сборной России.