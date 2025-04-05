Дмитрий Черышев считает, что Дзюба не попал бы в сборную СССР при Блохине: «Уровень футбола, в котором Олег забил 42 гола, был очень высок — как тот, на котором играет Овечкин»

— Это разные вещи. Уровень футбола, в котором Блохин забил 42 гола, был очень высок — это как уровень, на котором играет Овечкин. Италия, Уругвай, Бразилия, Германия, Аргентина всегда показывали добротный футбол, и забивать за сборную в те времена было сложно.