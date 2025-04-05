Аль-Хелайфи о чемпионстве «ПСЖ»: «Весь футбольный мир восхищался развитием клуба. Наша философия — коллектив превыше всего. Главная звезда — команда, и эта звезда сияет ярче всех»

Поздравляю всех игроков, нашего тренера Луиса Энрике, спортивного советника Луиша Кампуша и весь персонал клуба — они проделали невероятную работу. Это великий момент для всех наших болельщиков — как во Франции, так и за ее пределами, и для города Парижа.
Весь футбольный мир наблюдал и восхищался развитием «Пари Сен-Жермен» в эту новую эру. Наша философия — коллектив превыше всего. Главная звезда «ПСЖ» — это команда, и эта звезда сияет ярче всех.
Мы будем дорожить этим моментом как семья, вместе с нашими потрясающими болельщиками. Сезон еще далек от завершения, нам нужно продолжать усердно работать и сохранять концентрацию — от матча к матчу, борясь за все до последней минуты сезона«, — сказал президент “ПСЖ”.