Аль-Хелайфи о чемпионстве «ПСЖ»: «Весь футбольный мир восхищался развитием клуба. Наша философия — коллектив превыше всего. Главная звезда — команда, и эта звезда сияет ярче всех»

Мы будем дорожить этим моментом как семья, вместе с нашими потрясающими болельщиками. Сезон еще далек от завершения, нам нужно продолжать усердно работать и сохранять концентрацию — от матча к матчу, борясь за все до последней минуты сезона«, — сказал президент “ПСЖ”.