Гогниев после 1:2 с «Шинником»: «Второй гол забили из офсайда, там нельзя было не увидеть. Сколько ошибок, почему все они против нас? Кому-то надо, чтобы мы вылетели? Не дождетесь»

Теперь я задаю вопрос: я как тренер постоянно об этом говорю, и складывается такое впечатление, что я судье объясняю, что я отговариваюсь как-то. Вы посмотрите: сейчас я сказал ребятам, чтобы они нарезали все ключевые ошибки, которые были на протяжении последних игр. Посмотрите, сколько ошибок: у нас здесь боковой судья флажок поднимает, что ушел мяч, и гол забивают, два очка мимо. Там нам два пенальти ставят, ВАР, оказывается, увидел что-то, да? Ладно, хорошо, что-то было. Почему все ошибки против нас? Нам не нужен футбольный клуб «Алания» в нашей лиге, или нужны другие клубы?