Гогниев после 1:2 с «Шинником»: «Второй гол забили из офсайда, там нельзя было не увидеть. Сколько ошибок, почему все они против нас? Кому-то надо, чтобы мы вылетели? Не дождетесь»

Тренер владикавказского клуба эмоционально высказался после матча с «Шинником» в 27-м туре соревнования. «Алания» уступила 1:2, команда открыла счет на 21-й минуте после гола Дато Черткоева, на 23-й Джонатан Джон сравнял счет. На 58-й минуте Бен Загре принес ярославцам победу.
Спартак Гогниев остался недоволен работой главного судьи Владимира Фалова и обратил внимание на ошибки арбитров в последних матчах «Алании» не в пользу команды.
"Мы готовимся, мы практически молодая команда, виден рост футболистов, агрессия. Сегодня если взять в общем, мы переиграли соперника. Но смотрите, какая ситуация: мы сейчас в зоне вылета, для молодых футболистов, которые недавно играли в дубле и выигрывали там, тяжело психологически поднимать каждую игру и стараться добиваться результата.
Когда здесь ошибка судейская, там ошибка судейская, очень тяжело потом возвращаться и на каждую игру психологически настраиваться. Вы поймите одну вещь, что я это не выдумываю: с начала сезона мы не подавали ни разу протестов на судей, потому что обычно нет никаких телодвижений. Сегодня — чистейший гол второй забили из вне игры, там нельзя было не увидеть. Это наигрубейшая ошибка.
Теперь я задаю вопрос: я как тренер постоянно об этом говорю, и складывается такое впечатление, что я судье объясняю, что я отговариваюсь как-то. Вы посмотрите: сейчас я сказал ребятам, чтобы они нарезали все ключевые ошибки, которые были на протяжении последних игр. Посмотрите, сколько ошибок: у нас здесь боковой судья флажок поднимает, что ушел мяч, и гол забивают, два очка мимо. Там нам два пенальти ставят, ВАР, оказывается, увидел что-то, да? Ладно, хорошо, что-то было. Почему все ошибки против нас? Нам не нужен футбольный клуб «Алания» в нашей лиге, или нужны другие клубы?
Так игрой победите наших 17-летних ребят. У нас половина людей молодые, многие в ЮФЛ играли, победите по игре! Переиграйте, забейте им 18 мячей и скажите «все, хорошо». Но этого же нет: мы на выезд едем, у Новороссийска забираем очки, пенальти ставят на первой секунде, туда едем, пенальти ставят еще раз. Сколько можно?
Как тренеру мотивировать футболистов? Как они будут мотивироваться с этого дна вылезти? Конечно, вот у нас сейчас 1:2, играли хорошо, все похлопали, но очков-то за это не дают. Кто-то сейчас наберет очки и мы будем внизу барахтаться. А вы понимаете, когда внизу барахтаешься, это психологически тяжело. На выезд поехать, тренироваться.
Много проблем есть у «Алании», но самая главная проблема на данный момент — судейство в Первой лиге. Я еще раз говорю: может, кому-то надо, чтобы «Алания» вылетела? Да не вылетит, кому надо, не дождетесь. Мы останемся в этой лиге, никуда не денемся. Ребят я поблагодарил, сказал, что с таким отношением мы добьемся многого. А там уже на все воля Божья. Сейчас идет Великий пост православный, поэтому я им сказал: вернется все.
Так не бывает, футбол не обманешь, мы футбол не обманываем. Кто его обманывает, пускает обманывает дальше«, — заявил главный тренер “Алании”.
Владикавказцы занимают 18-е место в Первой лиге после 27 туров. В следующем матче «Алания» 12 апреля сыграет на выезде с «Уфой».