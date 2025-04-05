Галактионов про 1:1 с «Зенитом»: «Индивидуальное мастерство нашего бывшего игрока повлияло. Обидно, что “Локомотиву” чуть-чуть не хватило до победы»

Поэтому эйфории или панических настроений быть не должно. Качели есть у всех. Мы двигаемся, набранное очко — это шаг вперед. Обидно, что чуть‑чуть нам не хватило до победы. Но есть результат. Его надо принимать и двигаться дальше, — сказал главный тренер «Локомотива» после ничьей со счетом 1:1.