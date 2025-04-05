Галактионов про 1:1 с «Зенитом»: «Индивидуальное мастерство нашего бывшего игрока повлияло. Обидно, что “Локомотиву” чуть-чуть не хватило до победы»

Первый матч Пиняева после травмы. Функционально он уставал. Выпускали игрока, который может насыщать середину поля. Нужен был более свежий футболист в середине.
— Связан ли выход голкипера Митрюшкина вместо Лантратова с результатом прошлого матча?
— Достаточно был неприятный матч по счету. Иногда бывают такие моменты, когда надо выдохнуть, посмотреть на игру со стороны. И в любом случае есть конкуренция, которая двигает любого игрока. Антон сыграл достаточно уверенно и качественно. Среди вратарей есть конкуренция, которая двигает вперед.
— Мы понимаем, за что борется «Зенит», а за что сейчас борется «Локомотив»?
— Мы боремся в каждом матче. Мы боремся, как и все в топ‑6. Любая команда может преподнести сюрприз и обыграть любую. Вчера одна команда обыграла нас, сегодня она сыграла вничью, позавчера проиграла 0:4.
Поэтому эйфории или панических настроений быть не должно. Качели есть у всех. Мы двигаемся, набранное очко — это шаг вперед. Обидно, что чуть‑чуть нам не хватило до победы. Но есть результат. Его надо принимать и двигаться дальше, — сказал главный тренер «Локомотива» после ничьей со счетом 1:1.