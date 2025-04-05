«Милан» выиграл 2 из 9 последних матчей. Команда Консейсау идет 9-й в Серии А

Команда Сержиу Консейсау сегодня разделила очки с «Фиорентиной» (2:2) в 31-м туре Серии А. Перед этим были ничья с «Интером» (1:1) в Кубке Италии и поражение от «Наполи» (1:2) в чемпионате.