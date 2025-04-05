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«Милан» выиграл 2 из 9 последних матчей. Команда Консейсау идет 9-й в Серии А

Команда Сержиу Консейсау сегодня разделила очки с «Фиорентиной» (2:2) в 31-м туре Серии А. Перед этим были ничья с «Интером» (1:1) в Кубке Италии и поражение от «Наполи» (1:2) в чемпионате.

Источник: Спортс"

Начиная с 18 февраля «россонери» провели девять игр в различных турнирах. Победить удалось лишь дважды, четыре матча завершились поражением, еще в трех зафиксирована ничья.

После 31 игры в Серии А «Милан» идет на 9-м месте с 48 очками.