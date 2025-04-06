Шалимов о «Факеле»: «Скорее всего, будем менять схему и играть короткими передачами — в футбол, который мне нравится»

— Прошло неплохо. Мы в принципе готовили эту игру, задание было убрать риск на своей половине, допускать как можно меньше ошибок, чтобы их вообще не было и чтобы не получали быстрые атаки. Этого не получилось у нас сделать. Мы сыграли в два нападающих, к чему у меня душа не лежит, но в футбол мы мало сегодня играли. В основном была борьба, единоборства, все было жестко.