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Шалимов о «Факеле»: «Скорее всего, будем менять схему и играть короткими передачами — в футбол, который мне нравится»

Новый тренер воронежского клуба высказался после матча Мир РПЛ с «Ахматом» (0:0).

Источник: Спортс"

— Как прошло знакомство с командой в условиях игры?

— Прошло неплохо. Мы в принципе готовили эту игру, задание было убрать риск на своей половине, допускать как можно меньше ошибок, чтобы их вообще не было и чтобы не получали быстрые атаки. Этого не получилось у нас сделать. Мы сыграли в два нападающих, к чему у меня душа не лежит, но в футбол мы мало сегодня играли. В основном была борьба, единоборства, все было жестко.

Во втором тайме мы подсели, они владели преимуществом, у них были удары по воротам, где‑то могло залететь. В плане результата по этой игре — он нормальный. Мы на восемь очков не отпустили «Ахмат», сократили отставание от «Пари НН».

Учитывая поле, оно мокрое и быстрое, мяч ходит, нам надо за шесть тренировочных дней сделать изменения. Скорее всего, будем менять схему и играть в футбол короткими передачами, в тот футбол, который мне нравится. По уровню игроков сможем это делать.

В нынешней манере игры доля случайности должна быть, чтобы мы забили гол. Хотя у нас были удары, нагнетали с аута, боролись, за спину бежали, но по такой схеме контролировать мяч сложно. Не буду говорить о новой схеме. Зачем «Акрону» подсказывать?

У «Ахмата» мастеровитые игроки, Исмаэл — я с ним работал. У них опасные фланги — Садулаев, у него есть дриблинг. Мы отбирали мяч, но сразу его теряли, было тяжело, но выстояли. Мы так играть не будем. Увиденное сегодня готовили примерно, но забить при такой игре — должна быть доля случайности, — сказал тренер «Факела».