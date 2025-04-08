Вальдано о том, что «Реал» может победить, не заслуживая этого: «Это клуб, который исторически преступает законы логики»

— Такое ощущение возникает из-за последних их встреч. Было два матча с ошеломляющими результатами, и это влияет на мнения при составлении прогнозов.
Никто не в восторге от игры с мадридским «Реалом», особенно в финале. Впереди еще три недели, а мы живем в футбольном мире, где невозможно делать прогнозы на три недели вперед.
— Но как, по-вашему, этот «Мадрид» может создать проблемы для «Барсы»?
— С «Барселоной» очень сложно бороться за контроль над мячом. У них очень техничная полузащита, они доминируют во владении мячом. Но у «Реала» непревзойденная огневая мощь. Абсолютно непревзойденная. И это позволяет им выигрывать матчи, в которых они не доминируют.
— У «Реала» команда, которая может победить, не заслуживая этого. Это сложная концепция.
— Я бы не сказал, что это команда. Это клуб, который исторически преступает законы логики. И это также порождает в людях необоснованную веру, потому что она не основывается на веских аргументах. Но да, такие случаи породили легенду, — сказал бывший игрок и директор «Реала».