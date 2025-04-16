Ковач о 3:1 с «Барсой»: «Разочарован вылетом, но мы нанесли “Барселоне” первое поражение в 2025-м — “Боруссия” может гордиться. Мы были намного смелее и острее, чем&nb

«Думаю, сегодня мы все увидели отличный футбол, особенно в исполнении моей команды. Игра была очень напряженной, с большим давлением в атаке. Конечно, я разочарован тем, что мы вылетели, но сегодня мы нанесли “Барселоне” первое поражение в 2025 году, и это о многом говорит. Мы можем гордиться собой.