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Ковач о 3:1 с «Барсой»: «Разочарован вылетом, но мы нанесли “Барселоне” первое поражение в 2025-м — “Боруссия” может гордиться. Мы были намного смелее и острее, чем&nb

В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов дортмундцы победили со счетом 3:1 (первая игра — 0:4).

Источник: Спортс"

«Думаю, сегодня мы все увидели отличный футбол, особенно в исполнении моей команды. Игра была очень напряженной, с большим давлением в атаке. Конечно, я разочарован тем, что мы вылетели, но сегодня мы нанесли “Барселоне” первое поражение в 2025 году, и это о многом говорит. Мы можем гордиться собой.

Сегодняшний матч сильно отличался от первого. Мы были намного смелее, намного острее, у нас было больше храбрости, и наши болельщики, конечно, тоже играют важную роль в таких матчах, и это очень порадовало меня. Сыграть так против «Барселоны» — это большая честь«, — сказал главный тренер “Боруссии” Дортмунд.

«Барса» напряглась! Рисковали потерять 0:4 из-за хет-трика Гирасси.