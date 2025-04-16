Хакими о 2:3 с «Виллой» и выходе в полуфинал ЛЧ: «Нельзя начинать второй тайм с двух пропущенных голов, если хотим выиграть турнир. “Арсенал” или “Реал”? Все равно, “ПСЖ”

Мы знаем, какой вратарь у нас есть. Он [Джанлуиджи Доннарумма] показал это сегодня вечером. Многие сомневаются в нем, но мы никогда не сомневались. Он один из лучших вратарей в мире, и мы рады, что он в «ПСЖ». Мы надеемся, что он останется с нами надолго.