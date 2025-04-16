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Хакими о 2:3 с «Виллой» и выходе в полуфинал ЛЧ: «Нельзя начинать второй тайм с двух пропущенных голов, если хотим выиграть турнир. “Арсенал” или “Реал”? Все равно, “ПСЖ”

В ¼ финала парижане прошли «Астон Виллу» по сумме двух матчей (3:1, 2:3).

Источник: Спортс"

— Мы не испугались. Мы знали, что сегодня нам придется нелегко. Мы довольны реакцией команды.

Мы видим, какую работу проводит клуб. Я согласен с Усманом [Дембеле] — такой команде, как мы, если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, непозволительно начинать второй тайм с двух [пропущенных] голов. Мы поговорим об этом.

Было нелегко, мы страдали. Наша задача состояла в том, чтобы пройти дальше, и мы счастливы. Есть вещи, над которыми нам нужно работать — например, два пропущенных гола.

Мы знаем, какой вратарь у нас есть. Он [Джанлуиджи Доннарумма] показал это сегодня вечером. Многие сомневаются в нем, но мы никогда не сомневались. Он один из лучших вратарей в мире, и мы рады, что он в «ПСЖ». Мы надеемся, что он останется с нами надолго.

— «Арсенал» или «Реал»?

— Честно говоря, нам все равно. Чтобы выиграть этот турнир, нужно играть против лучших. Обе команды великолепны. Мы готовы ко всему, — сказал защитник «ПСЖ».

Дембеле о 2:3 с «Виллой»: «ПСЖ» решил, что слишком хорош, и усложнил себе задачу. Нужно быть более требовательными".