Хакими о 2:3 с «Виллой» и выходе в полуфинал ЛЧ: «Нельзя начинать второй тайм с двух пропущенных голов, если хотим выиграть турнир. “Арсенал” или “Реал”? Все равно, “ПСЖ”

— Мы не испугались. Мы знали, что сегодня нам придется нелегко. Мы довольны реакцией команды.
Мы видим, какую работу проводит клуб. Я согласен с Усманом [Дембеле] — такой команде, как мы, если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, непозволительно начинать второй тайм с двух [пропущенных] голов. Мы поговорим об этом.
Было нелегко, мы страдали. Наша задача состояла в том, чтобы пройти дальше, и мы счастливы. Есть вещи, над которыми нам нужно работать — например, два пропущенных гола.
Мы знаем, какой вратарь у нас есть. Он [Джанлуиджи Доннарумма] показал это сегодня вечером. Многие сомневаются в нем, но мы никогда не сомневались. Он один из лучших вратарей в мире, и мы рады, что он в «ПСЖ». Мы надеемся, что он останется с нами надолго.
— «Арсенал» или «Реал»?
— Честно говоря, нам все равно. Чтобы выиграть этот турнир, нужно играть против лучших. Обе команды великолепны. Мы готовы ко всему, — сказал защитник «ПСЖ».
Дембеле о 2:3 с «Виллой»: «ПСЖ» решил, что слишком хорош, и усложнил себе задачу. Нужно быть более требовательными".