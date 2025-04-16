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Гирасси — первый африканский игрок с 13 голами за сезон в ЛЧ

Нападающий «Боруссии» Дортмунд и сборной Гвинеи сделал хет-трик в ворота «Барселоны» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов (3:1, первая игра — 0:4).

Источник: Спортс"

Гирасси является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша турнира — на его счету 13 голов. Ранее ни одному африканскому футболисту не удавалось достичь этой отметки.

Подробную статистику 29-летнего форварда можно найти здесь.