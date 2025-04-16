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Ханси Флик: «Боруссия» создала «Барселоне» проблемы, но мы заслужили выход в полуфинал ЛЧ. В раздевалке не было эйфории"

Каталонский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение 1:3 в ответном матче ¼ финала. Общий счет противостояния — 5:3 в пользу «Барселоны».

Источник: Спортс"

«Мы сыграли два матча: первый выиграли 4:0, во втором проиграли 1:3. Думаю, что “Барселона” заслужила выход в полуфинал.

«Дортмунд» очень усложнил нам жизнь, на стадионе царила необыкновенная атмосфера, но мы вышли в полуфинал. Важно проанализировать этот матч.

Мы хотим играть каждый раз одинаково, но это не всегда возможно. Мы уверены в себе, но должны признать — они создали нам проблемы.

Мы вышли в полуфинал, поэтому думаю, что нужно смотреть на это позитивно. Нам еще предстоит пройти долгий путь, и мы не достигли цели.

В раздевалке тоже не было эйфории. Но я напомнил команде, что мы в полуфинале. Потом все немного расслабились, стали счастливее«, — сказал главный тренер “Барселоны” Ханси Флик.

«Барса» напряглась! Рисковали потерять 0:4 из-за хет-трика Гирасси.