Ханси Флик: «Боруссия» создала «Барселоне» проблемы, но мы заслужили выход в полуфинал ЛЧ. В раздевалке не было эйфории"

«Мы сыграли два матча: первый выиграли 4:0, во втором проиграли 1:3. Думаю, что “Барселона” заслужила выход в полуфинал.
«Дортмунд» очень усложнил нам жизнь, на стадионе царила необыкновенная атмосфера, но мы вышли в полуфинал. Важно проанализировать этот матч.
Мы хотим играть каждый раз одинаково, но это не всегда возможно. Мы уверены в себе, но должны признать — они создали нам проблемы.
Мы вышли в полуфинал, поэтому думаю, что нужно смотреть на это позитивно. Нам еще предстоит пройти долгий путь, и мы не достигли цели.
В раздевалке тоже не было эйфории. Но я напомнил команде, что мы в полуфинале. Потом все немного расслабились, стали счастливее«, — сказал главный тренер “Барселоны” Ханси Флик.
«Барса» напряглась! Рисковали потерять 0:4 из-за хет-трика Гирасси.