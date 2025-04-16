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Гросс про 3:1 с «Барсой»: «Жаль, что “Дортмунд” не сыграл так в первом матче — с этим можно было чего-то добиться»

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Барселону» (3:1) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов, но уступила 3:5 по сумме двух игр.

Источник: Спортс"

"Мы знали, что не провели хорошо первый матч. Также осознавали и то, что именно нам надо делать лучше.

Хотели сыграть лучше, смелее и больше поддерживать друг друга на поле. Мы это сделали, и была совсем иная игра. Жаль, что не играли так в первом матче, ведь можно было бы чего-то этим добиться.

Мы ехали на матч полными надежд, зная, что на этом стадионе возможно всякое. Знали, что нам нужен быстрый гол, что нужно идти вперед и делать это смело. Думаю, все это мы выполнили.

У нас был настрой — считаю, играли очень хорошо. А гол в свои ворота, к сожалению, его немного сбил, но мы все равно продолжали и забили третий мяч.

Ближе к концу у нас было несколько полумоментов, чтобы забить четвертый мяч. До последних секунд верили, весь стадион верил — мы болельщиков чувствовали.

В итоге мы вылетаем из-за выездной игры, но во втором матче было хорошее выступление«, — сказал полузащитник дортмундской “Боруссии” Паскаль Гросс.