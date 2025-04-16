Гросс про 3:1 с «Барсой»: «Жаль, что “Дортмунд” не сыграл так в первом матче — с этим можно было чего-то добиться»

"Мы знали, что не провели хорошо первый матч. Также осознавали и то, что именно нам надо делать лучше.
Хотели сыграть лучше, смелее и больше поддерживать друг друга на поле. Мы это сделали, и была совсем иная игра. Жаль, что не играли так в первом матче, ведь можно было бы чего-то этим добиться.
Мы ехали на матч полными надежд, зная, что на этом стадионе возможно всякое. Знали, что нам нужен быстрый гол, что нужно идти вперед и делать это смело. Думаю, все это мы выполнили.
У нас был настрой — считаю, играли очень хорошо. А гол в свои ворота, к сожалению, его немного сбил, но мы все равно продолжали и забили третий мяч.
Ближе к концу у нас было несколько полумоментов, чтобы забить четвертый мяч. До последних секунд верили, весь стадион верил — мы болельщиков чувствовали.
В итоге мы вылетаем из-за выездной игры, но во втором матче было хорошее выступление«, — сказал полузащитник дортмундской “Боруссии” Паскаль Гросс.