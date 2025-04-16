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Солари о безголевой серии Ливая за «Спартак»: «Мы посмеялись с ним, что пока не получилось забить. Процесс требует работы. Гарсия себя еще покажет»

Команда тренера Деяна Станковича обыграла «Урал» (3:0) в матче Фонбет Кубка России.

Источник: Спортс"

— Маркиньос забил первый гол. Чувствуется в команде, что для него важно было забить?

— Я рад за него. Он отличный футболист, я хорошо с ним общаюсь.

Он много работал, он важен для нашей команды. Конечно, этот гол добавит ему уверенности. Он продолжит в том же духе.

— От Гарсии тоже ждут голов. Как он себя чувствует? Не переживает?

— Он тоже отличный игрок, который себя еще покажет. Пока у него не получается, но мы даже посмеялись с ним после игры, что пока не получилось забить.

Естественно, этот процесс требует большой работы, которая будет продолжаться. Гарсия себя еще покажет, — сказал полузащитник «Спартака» Пабло Солари.

У Ливая 0+0 в 8 матчах за «Спартак». Купленный за 20 млн евро форвард вышел на 64-й минуте игры с «Уралом».