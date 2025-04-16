Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мостовой о работе тренером совместно с Тотти: «Мог бы себе представить. Если состав хороший у команды, можно добиться успеха. Когда слабый — чего ты сделаешь? В футболе все давно придумано»

Конечно, мог бы себе такое представить. Каких успехов могли бы достичь? Если состав хороший у команды, то ты можешь добиться успеха.

Ну, а когда состав слабый, тогда чего ты сделаешь? В футболе давно все придумано«, — сказал бывший игрок “Спартака”, “Сельты” и сборной России.

В марте Мостовой заявил, что получил тренерскую лицензию категории А и сказал, что готов работать только в РПЛ.

Тотти о тренерской карьере Мостового: «Александр был великим игроком, но тренер и футболист — совершенно разные вещи. Если у него есть желание, рано или поздно все должно получиться».

Мостовой и Тотти сыграли друг против друга на премии РБ-2025. Оба прокинули мяч между ног по разу.