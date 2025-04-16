Мостовой о работе тренером совместно с Тотти: «Мог бы себе представить. Если состав хороший у команды, можно добиться успеха. Когда слабый — чего ты сделаешь? В футболе все давно придумано»

Ну, а когда состав слабый, тогда чего ты сделаешь? В футболе давно все придумано«, — сказал бывший игрок “Спартака”, “Сельты” и сборной России.
В марте Мостовой заявил, что получил тренерскую лицензию категории А и сказал, что готов работать только в РПЛ.
Тотти о тренерской карьере Мостового: «Александр был великим игроком, но тренер и футболист — совершенно разные вещи. Если у него есть желание, рано или поздно все должно получиться».
Мостовой и Тотти сыграли друг против друга на премии РБ-2025. Оба прокинули мяч между ног по разу.