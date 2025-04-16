Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капитан «Астон Виллы» Джон Макгинн: «ПСЖ» — лучшая команда, против которой мне приходилось играть. Я старею, не хотелось бы встречаться с ними каждую неделю"

Клуб из Бирмингема обыграл парижан в ответном матче финала Лиги чемпионов (3:2 после 0:2), но уступил по сумме двух матчей (4:5).

"Мы разочарованы, но я горжусь нашей командой, моими партнерами. Мы прошли долгий путь и сегодня были очень близки к цели. У нас были шансы перевести игру в дополнительное время. Чуть-чуть не хватило.

Но мы должны гордиться тем, что перевернули игру против одной из лучших команд мира и боролись до конца. Мы хотим большего. Хотим вернуться сюда в следующем сезоне и сделаем для этого все возможное.

Мы никогда не сдаемся. Мы выложились полностью. Думаю, что каждый болельщик «Астон Виллы» сегодня ушел со стадиона с чувством гордости за команду.

Я никогда не играл против «Реала» или «Барселоны», так что «ПСЖ» — это лучшая команда, против которой мне приходилось играть. Я старею, мне точно не хотелось бы встречаться с ними каждую неделю", — сказал Джон Макгинн.