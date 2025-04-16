Капитан «Астон Виллы» Джон Макгинн: «ПСЖ» — лучшая команда, против которой мне приходилось играть. Я старею, не хотелось бы встречаться с ними каждую неделю"

"Мы разочарованы, но я горжусь нашей командой, моими партнерами. Мы прошли долгий путь и сегодня были очень близки к цели. У нас были шансы перевести игру в дополнительное время. Чуть-чуть не хватило.
Но мы должны гордиться тем, что перевернули игру против одной из лучших команд мира и боролись до конца. Мы хотим большего. Хотим вернуться сюда в следующем сезоне и сделаем для этого все возможное.
Мы никогда не сдаемся. Мы выложились полностью. Думаю, что каждый болельщик «Астон Виллы» сегодня ушел со стадиона с чувством гордости за команду.
Я никогда не играл против «Реала» или «Барселоны», так что «ПСЖ» — это лучшая команда, против которой мне приходилось играть. Я старею, мне точно не хотелось бы встречаться с ними каждую неделю", — сказал Джон Макгинн.