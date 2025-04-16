Канищев о гонке в РПЛ: «Краснодар» просто не готов к чемпионству. «Зенит» готов априори, это заложено в ДНК. Все хромают на одну ногу, «Спартак» и ЦСКА могут стать чемпионами"

Нельзя считать, что «Спартак» выбыл из гонки, как и ЦСКА. Все может быть. Многое зависит от того, как будут играть «Зенит» и «Краснодар». Впереди розыгрыш 18 очков, поэтому сюрпризы могут быть. В футболе может быть все, тем более в российском чемпионате, где все хромают на одну ногу. И «Спартак», и ЦСКА могут стать чемпионами«, — сказал бывший игрок “Зенита”.