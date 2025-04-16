Канищев о гонке в РПЛ: «Краснодар» просто не готов к чемпионству. «Зенит» готов априори, это заложено в ДНК. Все хромают на одну ногу, «Спартак» и ЦСКА могут стать чемпионами"

Клуб из Санкт-Петербурга идет вторым с 50 баллами. За ним следуют «Спартак» и ЦСКА, набравшие по 47 очков.
«Конечно, шансы “Зенита” взять чемпионство возрастают. Если бы потеряли очки с “Краснодаром”, нарисовалась бы проблема. Но в данном случае нет никаких проблем. “Краснодар” еще потеряет очки.
Конечно, очки может потерять и «Зенит», но «быки» просто не готовы к чемпионству. А чего «Зениту» быть к нему готовым? Они готовы априори. Это заложено в ДНК. Для чемпионства все делается: вкладываются большие деньги, укомплектованный состав. Тут не о чем говорить. «Зенит» был готов к чемпионству, есть и будет.
Нельзя считать, что «Спартак» выбыл из гонки, как и ЦСКА. Все может быть. Многое зависит от того, как будут играть «Зенит» и «Краснодар». Впереди розыгрыш 18 очков, поэтому сюрпризы могут быть. В футболе может быть все, тем более в российском чемпионате, где все хромают на одну ногу. И «Спартак», и ЦСКА могут стать чемпионами«, — сказал бывший игрок “Зенита”.