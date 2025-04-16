Гафин об ошибках судьи Карасева в матчах «Динамо»: «Тенденция точно есть. Может, у него антипатия к бело-голубым цветам. Или он букву “д” в детстве не выговаривал»

— Мы с пониманием относимся к ситуациям, когда случаются какие-то судейские ошибки. Но когда они регулярные и системные, это наводит на определенные мысли и вредит не только нам, но и самим судьям, а также имиджу РПЛ, РФС и так далее. Никто не заинтересован, чтобы из раза в раз повторялись скандалы, — сказал председатель совета директоров «Динамо».