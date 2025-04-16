Гафин об ошибках судьи Карасева в матчах «Динамо»: «Тенденция точно есть. Может, у него антипатия к бело-голубым цветам. Или он букву “д” в детстве не выговаривал»

Последней каплей для судейского корпуса стало решение арбитра не удалять Кирилла Глебова за столкновение с Муми Нгамале в матче с ЦСКА (1:3) в 23-м туре Мир РПЛ — впоследствии ЭСК РФС признала его ошибочным.
— ЭСК РФС признал ошибочным решение судьи Сергея Карасева не удалить игрока ЦСКА Кирилла Глебова в матче с «Динамо». Вы не раз отмечали, что этот арбитр плохо судит именно вашу команду. Есть в этом тенденция и антипатия к клубу?
— Тенденция точно есть. Насчет антипатии вам лучше спрашивать у него самого или у судейского руководства. Почему антипатия могла появиться? У меня ответа нет. Может быть, у него антипатия к бело-голубым цветам. Может быть, он букву «д» в детстве не выговаривал. Может быть, еще что-то. Понятия не имею.
— Есть ли еще судьи, к которым у вас такие же вопросы, как к Карасеву?
— Мы с пониманием относимся к ситуациям, когда случаются какие-то судейские ошибки. Но когда они регулярные и системные, это наводит на определенные мысли и вредит не только нам, но и самим судьям, а также имиджу РПЛ, РФС и так далее. Никто не заинтересован, чтобы из раза в раз повторялись скандалы, — сказал председатель совета директоров «Динамо».