Ловчев о «Химках»: «Все плохо, Московская область должна как-то отреагировать. Это же позор региона»

Сообщалось, что игроки «Химок» рассматривают возможность бойкота матча с «Зенитом» из-за долгов и ухода тренера.
После 24 туров команда набрала 23 очка и занимает 12-е место в таблице Мир РПЛ.
«Я не знаю, что сказать. В “Химках” все плохо, честно говоря. Московская область должна как‑то на это отреагировать.
Потому что это же позор Московской области«, — сказал бывший игрок “Спартака” и сборной СССР.
Садыгов о бойкоте тренировки игроками «Химок»: «Они не могут беспредельничать, это не анархия какая‑то — все должно быть в рамках контракта. С руководством по этому поводу не связывался».