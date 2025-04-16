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Ловчев о «Химках»: «Все плохо, Московская область должна как-то отреагировать. Это же позор региона»

Во вторник клуб объявил об отставке главного тренера Франка Артиги по соглашению сторон.

Источник: Спортс"

Сообщалось, что игроки «Химок» рассматривают возможность бойкота матча с «Зенитом» из-за долгов и ухода тренера.

После 24 туров команда набрала 23 очка и занимает 12-е место в таблице Мир РПЛ.

«Я не знаю, что сказать. В “Химках” все плохо, честно говоря. Московская область должна как‑то на это отреагировать.

Потому что это же позор Московской области«, — сказал бывший игрок “Спартака” и сборной СССР.

Садыгов о бойкоте тренировки игроками «Химок»: «Они не могут беспредельничать, это не анархия какая‑то — все должно быть в рамках контракта. С руководством по этому поводу не связывался».