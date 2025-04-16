Уорнок о замене Рэшфорда в матче с «ПСЖ»: «Не знаю, что там увидел Эмери, но это была ошибка. Маркус был великолепен. Нужен гол, так зачем снимать нападающего?»

Когда произошла эта замена, стало казаться, что темп упал. Нужен гол, так зачем снимать с игры нападающего? Если ты хочешь прижать «ПСЖ», то нужно, чтобы на поле были и Рэшфорд, и Уоткинс«, — сказал бывший защитник “Астон Виллы”.