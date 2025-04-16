Уорнок о замене Рэшфорда в матче с «ПСЖ»: «Не знаю, что там увидел Эмери, но это была ошибка. Маркус был великолепен. Нужен гол, так зачем снимать нападающего?»

27-летний Рэшфорд, ассистировавший Эзри Конса при третьем голе, был заменен на 76-й минуте при счете 3:2. На поле вместо него вышел Олли Уоткинс.
"Я не знаю, что там увидел Эмери, но учитывая то, как играл Рэшфорд, это была ошибка. Рэшфорд был великолепен, он был максимально вовлечен в игру, все хорошее исходило от него.
Когда произошла эта замена, стало казаться, что темп упал. Нужен гол, так зачем снимать с игры нападающего? Если ты хочешь прижать «ПСЖ», то нужно, чтобы на поле были и Рэшфорд, и Уоткинс«, — сказал бывший защитник “Астон Виллы”.
«ПСЖ» был на грани: повезло не отдать 5:1! Шок и ужас в обороне.