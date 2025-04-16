Нино об Овечкине: «Величайший игрок всех времен. В Бразилии хоккей довольно популярен. Хочу посмотреть матч СКА, когда будет возможно»

"В Бразилии хоккей довольно популярен, я знаю про Александра Овечкина, смотрел несколько матчей. Помощник тренера Анатолий Тимощук часто говорит о хоккее, я хочу посмотреть игру нашего местного клуба [СКА], когда будет возможно.