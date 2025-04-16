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Нино об Овечкине: «Величайший игрок всех времен. В Бразилии хоккей довольно популярен. Хочу посмотреть матч СКА, когда будет возможно»

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки. На счету Овечкина 896 голов.

Источник: Спортс"

"В Бразилии хоккей довольно популярен, я знаю про Александра Овечкина, смотрел несколько матчей. Помощник тренера Анатолий Тимощук часто говорит о хоккее, я хочу посмотреть игру нашего местного клуба [СКА], когда будет возможно.

Я знаю о рекорде Овечкина, очень хороший результат. Это величайший игрок всех времен, отличный игрок, лучший хоккеист«, — сказал бразильский футболист “Зенита” Нино.

Ерохин о том, знают ли Овечкина бразильцы «Зенита»: «Мы объяснили им, что Александр — как Месси или Роналду в футболе».