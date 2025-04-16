"В Бразилии хоккей довольно популярен, я знаю про Александра Овечкина, смотрел несколько матчей. Помощник тренера Анатолий Тимощук часто говорит о хоккее, я хочу посмотреть игру нашего местного клуба [СКА], когда будет возможно.
Я знаю о рекорде Овечкина, очень хороший результат. Это величайший игрок всех времен, отличный игрок, лучший хоккеист«, — сказал бразильский футболист “Зенита” Нино.
Ерохин о том, знают ли Овечкина бразильцы «Зенита»: «Мы объяснили им, что Александр — как Месси или Роналду в футболе».