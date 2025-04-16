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Анчелотти о Роналду: «Он дополнил природный талант уникальным профессионализмом. Криштиану — образец в плане подготовки, я никогда не видел настолько сосредоточенного игрока»

40-летний португальский нападающий Аль-Насра забил 23 гола в 26 матчах текущего чемпионата Саудовской Аравии.
Источник: Спортс"

"Роналду — большой природный талант в физическом и техническом плане, это его природа. Он дополнил эти характеристики уникальной серьезностью и профессионализмом.

Я никогда не видел игрока, который был бы так внимателен, подготовлен, сосредоточен и сконцентрирован.

Он, безусловно, образец для других в плане подготовки«, — сказал главный тренер “Реала” Карло Анчелотти в интервью RSI.

Анчелотти об ответном матче с «Арсеналом»: «Не уверены, что добьемся нужного результата, но сделаем все для этого. В прошлом году никто не говорил, что у “Реала” зрелищный футбол — мы хотим сыграть эффективно».