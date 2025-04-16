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Тошич о рекордах Овечкина и Дзюбы: «Александр стал лучшим за всю историю в своем виде спорта, Артем установил достижения в России. Это разные вещи»

Форвард «Акрона» ранее стал лучшим бомбардиром в истории сборной России и российского футбола.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» Овечкин является лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ. На его счету 896 голов, он опередил Уэйна Гретцки (894).

"К сожалению, в Сербии хоккей не очень популярный вид спорта, но про Овечкина я, конечно, знаю. Следил за его гонкой за Гретцки и поздравляю, что ему удалось его превзойти.

Это очень большое достижение — быть лучшим за всю историю в своем виде спорта. Желаю ему здоровья, чтобы он и дальше продолжал карьеру.

«Конечно, рекорды Овечкина и Дзюбы — это разные вещи. Все-таки Артем побил рекорд в России, а тут рекорд в лучшей лиге мира. Но стать лучшим бомбардиром в такой большой стране, как Россия, тоже очень значимое достижение. Артем молодец», — заявил полузащитник футбольного ЦСКА.