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Фернандо Морьентес: «Когда смотрю видео своих голов, поражаюсь, как хорошо я играл головой. Некоторые игроки были лучше, возможно — Роналду был гением в воздухе, внизу и везде»

— С тех пор, как вы завершили карьеру, был ли в Ла Лиге кто-то лучше вас в воздушных единоборствах, будь то испанский или иностранный игрок?

Источник: Спортс"

— Конечно, нет. Шучу. Думаю, я выделялся игрой в пас. Должен сказать, что сегодня, когда я смотрю видео своих голов, о которых я и сам не мог вспомнить, я немного в шоке, хотя мне уже почти 50.

На днях мне исполнилось 49 лет, и я поражен тем, как хорошо я играл головой. Сейчас я уже не могу прыгать так же мощно, как раньше, но теперь я действительно наслаждаюсь этими видео и этими голами. Я очень горжусь своей игрой.

Я часто бывал на матчах «Реала» после завершения карьеры, и Криштиану тоже был гением — не только в воздухе, но и внизу, посередине, везде. Так что да, были игроки, которые, вероятно, были на том же уровне, а может быть, даже выше, — сказал бывший игрок «Реала».