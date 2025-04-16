Фернандо Морьентес: «Когда смотрю видео своих голов, поражаюсь, как хорошо я играл головой. Некоторые игроки были лучше, возможно — Роналду был гением в воздухе, внизу и везде»

Я часто бывал на матчах «Реала» после завершения карьеры, и Криштиану тоже был гением — не только в воздухе, но и внизу, посередине, везде. Так что да, были игроки, которые, вероятно, были на том же уровне, а может быть, даже выше, — сказал бывший игрок «Реала».