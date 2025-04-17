Карло Анчелотти: «Арсенал» заслуживал победы в обоих матчах. Поражение — часть футбола, к которой «Реал» не привык, но надо не унывать. Будем бороться за чемпионство, впереди Кубок и&nb

Нужно быть честными, «Арсенал» заслуживал победы в обоих матчах и вышел в полуфинал. У футбола есть две стороны: радостная — мы сами много раз проходили дальше, грустная — к этому поражению надо отнестись так же, с подобным мы сталкивались реже остальных, но должны принять его, потому что таким образом мы сможем выступить лучше в следующих матчах.
Теперь мы будем бороться за чемпионство. Мы отстаем, но впереди еще матч с «Барселоной», а также финал Кубка Испании, клубный ЧМ. Нам надо пережить произошедшее, это часть футбола, к которой мы не привыкли, но которая тоже существует. Надо не унывать и извлечь урок из ошибок«, — сказал главный тренер “Реала”.