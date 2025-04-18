Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Федотов: «У меня есть знакомая — работница самой древней профессии. Говорит, насколько скромнее, добрее и щедрее хоккеисты, чем футболисты. Хоккей — национальный ген»

— В хоккее нет таких понтов, как в футболе?

Источник: Спортс"

— Понтов железно намного меньше. У меня есть знакомая, которая, скажем так, работница самой древней профессии.

Не будем скрывать, ходят ребята футболисты и хоккеисты в стриптиз-клубы. И она говорит, насколько скромнее, добрее и даже щедрее хоккеисты, чем футболисты.

Вот это интересное мнение профессионалки. Мне кажется, это такой истинный глубокий взгляд.

— Главный спор: какой спорт номер один в России — хоккей или футбол?

— По массовости и общей популярности глупо спорить — это все равно футбол. Но если говорить про такой национальный ген, то это, безусловно, хоккей. Я бы даже больше сказал: это все, что связано со льдом.

Потому что у нас еще огромное количество людей любят фигурное катание. Вот даже геополитика: Мария Захарова сказала о том, что это не мяч, а шайба на стороне России.

Потому что действительно игра канадская, забава русская, и это самая классная пословица про хоккей. В Канаде это все равно икона — даже не вид спорта, а образ жизни. Но и у нас хоккей имеет значение.

И когда любой человек, который тебе встречается, узнает, что ты из мира хоккея, то проникается неким уважением. К футболу всегда какое-то пренебрежение: не могут в такой большой стране найти 11 хороших игроков.

Но я всегда в этом случае говорю: «Китай, Индия тоже не могут найти 11 футболистов».

Хоккей входит в ассоциативный ряд с Россией. Не футбол, не баскетбол, хотя у нас много великих спортсменов, а, в первую очередь, хоккей.

И даже в Таиланде, в котором я бывал много раз, местные жители знают про хоккей. У меня был случай, когда мы пошли в ресторанчик и его держал человек из Франции.

Понятно, что в его стране это не такой популярный вид спорта, но он существует, и француз никак не мог понять, что такое ice hockey.

И таец, который работает в этом ресторане, показал и сказал «Ovechkin». Овечкин — это вообще такой символ России, — сказал бывший скаут сборной России и комментатор Сергей Федотов.