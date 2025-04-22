Боэ недоволен игровым временем в «Баварии». «Галатасарай» следит за ситуацией

Утверждается, что за ситуацией следит «Галатасарай». Боэ выступал за этот клуб с 2021 по 2024 год.
В текущем сезоне у 24-летнего футболиста 10 матчей в Бундеслиге и один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, защитник недоволен игровым временем, которое он получает в «Баварии». Летом он может уйти, хотя окончательного решения еще нет.
Утверждается, что за ситуацией следит «Галатасарай». Боэ выступал за этот клуб с 2021 по 2024 год.
В текущем сезоне у 24-летнего футболиста 10 матчей в Бундеслиге и один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.