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Боэ недоволен игровым временем в «Баварии». «Галатасарай» следит за ситуацией

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, защитник недоволен игровым временем, которое он получает в «Баварии». Летом он может уйти, хотя окончательного решения еще нет.

Источник: Спортс"

Утверждается, что за ситуацией следит «Галатасарай». Боэ выступал за этот клуб с 2021 по 2024 год.

В текущем сезоне у 24-летнего футболиста 10 матчей в Бундеслиге и один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.