«У меня были бы точно такие же чувства, случись это с другой командой. Это вопрос недостатка уважения. Есть команды, с которыми не поступили бы так, как поступили с “Атлетико” на его стадионе. Мы все знаем, что двойное касание — вопрос спорный, в любом случае требовался повтор. Я рад, что международное объединение болельщиков «Атлетико» решило инициировать юридическое разбирательство по этому вопросу. Я считаю, что фанаты заслуживают знать все, в том числе настоящее ли видео было продемонстрировано", — сказал Хосе Луис Мартинес-Альмейда. Президент «Атлетико» о пенальти Альвареса: «ВАР — ужасный инструмент, вредящий командам, он разбил вдребезги нашу мечту. Систему ввели, чтобы было больше несправедливости».