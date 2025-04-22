Постекоглу об 1:2 с «Ноттингемом»: «Непозволительное поражение “Тоттенхэма”. Мы полностью доминировали. Не должны были проиграть»

"Очередной матч, в котором мы проиграли, хотя были не должны.
На протяжении всего сезона мы сами себе создаем сложности в ключевые моменты — это связано с концентрацией, пропускаем легкие голы.
Это грустно, потому что мы показали выдающийся футбол. Мы полностью доминировали. Но это очередное непозволительное поражение.
Мне не нужно ничего говорить болельщикам. Слишком много поражений — я это понимаю. Они явно не будут довольны нашими результатами.
Но и я не доволен, и игроки — тоже. За это нам нужно взять на себя ответственность — за то, что мы не оправдали наших стандартов«, — сказал главный тренер “Тоттенхэма” Эндж Постекоглу.