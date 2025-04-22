«Первую лигу от РПЛ отделяет пропасть. Много матчей удалось посмотреть — иногда в ужас приходишь от скоростей». Семшов об уровне футбола в лигах

«Кто был лучше в матче “Торпедо” — “Урал”? Никто.
Если брать Первую лигу, то от Мир РПЛ ее отделяет пропасть. Очень много матчей в этом сезоне удалось посмотреть — иногда в ужас приходишь от скоростей.
«Балтика»? Она, например, с «Соколом» вничью сыграла. Она просто более стабильна.
Поставь «Урал» или «Торпедо» играть с кем‑то из РПЛ — совсем другие скорости будут. Они попадают в атмосферу Первой лиги и растворяются.
У «Урала», например, состав не сильно изменился, но в РПЛ они совсем иначе играли", — сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.