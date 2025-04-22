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«Первую лигу от РПЛ отделяет пропасть. Много матчей удалось посмотреть — иногда в ужас приходишь от скоростей». Семшов об уровне футбола в лигах

«Торпедо» и «Урал» сыграли вничью 1:1 в матче 29-го тура Мелбет Первой лиги.

Источник: Спортс"

«Кто был лучше в матче “Торпедо” — “Урал”? Никто.

Если брать Первую лигу, то от Мир РПЛ ее отделяет пропасть. Очень много матчей в этом сезоне удалось посмотреть — иногда в ужас приходишь от скоростей.

«Балтика»? Она, например, с «Соколом» вничью сыграла. Она просто более стабильна.

Поставь «Урал» или «Торпедо» играть с кем‑то из РПЛ — совсем другие скорости будут. Они попадают в атмосферу Первой лиги и растворяются.

У «Урала», например, состав не сильно изменился, но в РПЛ они совсем иначе играли", — сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.