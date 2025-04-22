Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Батчи считает, что у «Краснодара» есть чемпионский дух: «Все понимают обязанности. Вместе будем бороться и идти к нашей цели»

Команда тренера Мурада Мусаева возглавляет таблицу Мир РПЛ, набрав 55 очков в 25 матчах.
Источник: Спортс"

— Что Мурад Мусаев сказал после поражения в матче с «Зенитом»?

— Мне кажется, что после таких матчей нет особо вещей, о которых можно говорить.

Все игроки знали о важности этого матча, все стремились только к одному результату, к сожалению, он вышел поражением для нас.

Все расстроились, но даже после этого результата мы оставались на первом месте и сейчас нужно продолжать работу, идти к нашей цели.

— У команды есть чемпионский дух?

— Да.

Все в клубе знают и понимают свои обязанности, то, что должен сделать каждый из них. Все вместе будем бороться до самого конца и идти к нашей цели, — сказал вингер «Краснодара» Жоау Батчи.