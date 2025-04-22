Батчи считает, что у «Краснодара» есть чемпионский дух: «Все понимают обязанности. Вместе будем бороться и идти к нашей цели»

— Что Мурад Мусаев сказал после поражения в матче с «Зенитом»?
— Мне кажется, что после таких матчей нет особо вещей, о которых можно говорить.
Все игроки знали о важности этого матча, все стремились только к одному результату, к сожалению, он вышел поражением для нас.
Все расстроились, но даже после этого результата мы оставались на первом месте и сейчас нужно продолжать работу, идти к нашей цели.
— У команды есть чемпионский дух?
— Да.
Все в клубе знают и понимают свои обязанности, то, что должен сделать каждый из них. Все вместе будем бороться до самого конца и идти к нашей цели, — сказал вингер «Краснодара» Жоау Батчи.