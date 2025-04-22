Замгендиректора «Крыльев» о Зиньковском: «Мы не такие богатые, чтобы его выкупить. Продлить аренду — постараемся. Хотим сохранить состав и главного тренера»

— Мы не такие богатые, чтобы выкупить его трансфер. Продлить аренду — постараемся.
— С арендованными у «Спартака» Игорем Дмитриевым и у «Динамо» Лукой Гагнидзе та же ситуация?
— Да, но мы хотим их сохранить у себя в любом случае. Как и большую часть состава, и главного тренера.
— Обсуждали с ними продолжение сотрудничества?
— Да, говорили предварительно. С тем же Зиньковским говорили, но решили вернуться к этому в конце сезона.
Та же ситуация с Игорем Витальевичем Осинькиным, с которым я очень хочу продолжить сотрудничество, — сказал заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов.