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Замгендиректора «Крыльев» о Зиньковском: «Мы не такие богатые, чтобы его выкупить. Продлить аренду — постараемся. Хотим сохранить состав и главного тренера»

— Как оцените шансы выкупить у «Спартака» трансфер находящегося у вас в аренде Антона Зиньковского?

Источник: Спортс"

— Мы не такие богатые, чтобы выкупить его трансфер. Продлить аренду — постараемся.

— С арендованными у «Спартака» Игорем Дмитриевым и у «Динамо» Лукой Гагнидзе та же ситуация?

— Да, но мы хотим их сохранить у себя в любом случае. Как и большую часть состава, и главного тренера.

— Обсуждали с ними продолжение сотрудничества?

— Да, говорили предварительно. С тем же Зиньковским говорили, но решили вернуться к этому в конце сезона.

Та же ситуация с Игорем Витальевичем Осинькиным, с которым я очень хочу продолжить сотрудничество, — сказал заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов.