Радимов о пенальти «Акрона» в матче со «Спартаком»: «Почему ВАР не показал, что Дзюба сначала нарушал на Умярове, я не знаю. Везде в мире смотрят момент полностью»

— По тому, как играет «Акрон» — в открытый футбол все-таки, на встречных курсах — шансы у «Спартака» были, что они и использовали. Попалась бы команда, которая четко бы встала сзади и вообще не давала шансов, как сделала «Махачкала», «Спартак» бы не отыгрался.
— Пенальти на Умярове странноватый?
— Я не понимаю, за что назначили пенальти, потому что Дзюба первый нарушил правила. Другое дело, что Умяров, будь поумнее чуть-чуть, упал бы — и все, штрафной был бы назначен. Но во всех европейских чемпионатах, везде в Европе или в мире, смотрят момент полностью. Почему ВАР не показал, что Дзюба сначала нарушал на Умярове, я не знаю.
Но там же действительно он его хватает и за шею, и руку держит. То есть во всех таких случаях в Европе, вот сколько я смотрю футбол, судья бежит на это место, свистит и показывает руку штрафную в сторону «Акрона». Но там очевидно, что Дзюба нарушает правила. Умяров попал ему по ноге, да, но уже после этого эпизода, — сказал бывший полузащитник «Зенита».