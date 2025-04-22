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Радимов о пенальти «Акрона» в матче со «Спартаком»: «Почему ВАР не показал, что Дзюба сначала нарушал на Умярове, я не знаю. Везде в мире смотрят момент полностью»

«Спартак» обыграл «Акрон» со счетом 3:2 в 25-м туре Мир РПЛ. На 22-й минуте Наиль Умяров попал по ноге Артему Дзюбе в штрафной площади, арбитр Алексей Сухой назначил пенальти. Дзюба забил с точки.

Источник: Спортс"

— По тому, как играет «Акрон» — в открытый футбол все-таки, на встречных курсах — шансы у «Спартака» были, что они и использовали. Попалась бы команда, которая четко бы встала сзади и вообще не давала шансов, как сделала «Махачкала», «Спартак» бы не отыгрался.

— Пенальти на Умярове странноватый?

— Я не понимаю, за что назначили пенальти, потому что Дзюба первый нарушил правила. Другое дело, что Умяров, будь поумнее чуть-чуть, упал бы — и все, штрафной был бы назначен. Но во всех европейских чемпионатах, везде в Европе или в мире, смотрят момент полностью. Почему ВАР не показал, что Дзюба сначала нарушал на Умярове, я не знаю.

Но там же действительно он его хватает и за шею, и руку держит. То есть во всех таких случаях в Европе, вот сколько я смотрю футбол, судья бежит на это место, свистит и показывает руку штрафную в сторону «Акрона». Но там очевидно, что Дзюба нарушает правила. Умяров попал ему по ноге, да, но уже после этого эпизода, — сказал бывший полузащитник «Зенита».