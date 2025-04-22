Радимов о пенальти «Акрона» в матче со «Спартаком»: «Почему ВАР не показал, что Дзюба сначала нарушал на Умярове, я не знаю. Везде в мире смотрят момент полностью»

Но там же действительно он его хватает и за шею, и руку держит. То есть во всех таких случаях в Европе, вот сколько я смотрю футбол, судья бежит на это место, свистит и показывает руку штрафную в сторону «Акрона». Но там очевидно, что Дзюба нарушает правила. Умяров попал ему по ноге, да, но уже после этого эпизода, — сказал бывший полузащитник «Зенита».