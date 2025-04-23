Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Флик об 1:0 с «Мальоркой»: «Барса» допустила меньше ошибок, чем в прошлых матчах, я доволен. Педри невероятен с мячом и без него, трудно сказать, каков его предел"

Мы провели очень хороший матч: у нас было много шансов забить. В итоге выиграли 1:0 и не пропустили, так что я доволен.
Источник: Спортс"

Их вратарь сыграл очень хорошо, но в целом наша игра была на высоком уровне. Мы допустили меньше ошибок, чем в предыдущих матчах.

Ансу (Фати), Эктор (Форт)… Все проделали отличную работу. Было приятно видеть, что каждый чувствует себя частью этой команды.

Педри? Трудно сказать, каков его предел. Он невероятен не только с мячом, но и без него. Все видят, как он нам помогает.

Моя задача — распределять игровое время, опираясь на календарь и всегда думая о следующем матче, ведь он — самый важный«, — сказал главный тренер “Барселоны” в интервью Movistar.