Флик об 1:0 с «Мальоркой»: «Барса» допустила меньше ошибок, чем в прошлых матчах, я доволен. Педри невероятен с мячом и без него, трудно сказать, каков его предел"

Их вратарь сыграл очень хорошо, но в целом наша игра была на высоком уровне. Мы допустили меньше ошибок, чем в предыдущих матчах.
Ансу (Фати), Эктор (Форт)… Все проделали отличную работу. Было приятно видеть, что каждый чувствует себя частью этой команды.
Педри? Трудно сказать, каков его предел. Он невероятен не только с мячом, но и без него. Все видят, как он нам помогает.
Моя задача — распределять игровое время, опираясь на календарь и всегда думая о следующем матче, ведь он — самый важный«, — сказал главный тренер “Барселоны” в интервью Movistar.