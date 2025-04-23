Головин о ценах на аренду в Монако: «Выросли очень сильно. Закария пришел 1,5 года назад, но платит больше, чем я. Хотя у него квадратов меньше, пусть и квартира в самом центре»

Попросил меня показать ему свою — сделал — и Мика такой: «Блин, у тебя лучше и больше. Сколько стоит?» Ответил, что в два раза меньше, чем у него. Потому что я в ней уже семь лет живу, а владелец цену не поднимает. Мика очень расстроился, ха-ха.