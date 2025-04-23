Головин о ценах на аренду в Монако: «Выросли очень сильно. Закария пришел 1,5 года назад, но платит больше, чем я. Хотя у него квадратов меньше, пусть и квартира в самом центре»

— Я не чувствую какого-то превосходства. Единственное, может, по бытовым вопросам со мной много советуются. К нам вот пришел новый форвард — Мика Бирет. Здесь и так были дорогие квартиры, а сейчас цены еще выросли.
И вот он ко мне обратился, говорит: «Я квартиру нашел. Она действительно может стоить 40 тысяч евро. в месяц?» Я ответил, что да — он тогда очень удивился.
Попросил меня показать ему свою — сделал — и Мика такой: «Блин, у тебя лучше и больше. Сколько стоит?» Ответил, что в два раза меньше, чем у него. Потому что я в ней уже семь лет живу, а владелец цену не поднимает. Мика очень расстроился, ха-ха.
— Повезло тебе с арендодателем.
— Он живет напротив меня: знает меня, на игры ходит. Видит, что я не тусовщик, который квартиру разносит. А цены выросли очень сильно. Наверное, спрос выше стал. Закария, который пришел полтора года назад, тоже платит больше, чем я. Хотя у него квадратов меньше, пусть и квартира в самом центре, — сказал полузащитник «Монако».