Губернатор Воронежской области: «Место “Факела” — в РПЛ. И за него надо биться!»

«Болельщики “Факела” в самых сложных моментах остаются со своей командой. И пусть после 77-й минуты некоторые из них потянулись с трибуны, чувства воронежцев можно понять.
Уверен, после воскресного матча руководство клуба, тренерский штаб напомнят своим подопечным: какой бы опытный и классный соперник ни был на другой половине поля, в Воронеже в любой ситуации играют всем сердцем, выкладываясь до последней секунды.
Отдельно хочу пожелать здоровья голкиперу «Ростова» Рустаму Ятимову. Он показал пример самоотверженной игры. Скорейшего возвращения на поле!
Кстати, болельщики «Ростова» после матча желали нашей команде остаться в Премьер-лиге. В такой день добрые пожелания обязательно должны сбываться.
Место нашей команды — в РПЛ. И за него надо биться!" — написал Александр Гусев.