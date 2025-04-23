Замгендиректора «Крыльев» о серии без поражений из 4 игр: «Разговоры на повышенных тонах на собраниях? Осинькин умеет вовремя сказать нужные слова и в такой форме»

— Это одно из обстоятельств, повлиявших на нынешние позитивные результаты. И вообще большой плюс, что руководство области встретилось с игроками, главным тренером и что оно уделяет немало времени клубу. Но и работа внутри «Крыльев» руководителями и тренерским штабом была проведена огромная.