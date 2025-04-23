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Замгендиректора «Крыльев» о серии без поражений из 4 игр: «Разговоры на повышенных тонах на собраниях? Осинькин умеет вовремя сказать нужные слова и в такой форме»

После 25 туров самарцы занимают в Мир РПЛ 11-е место.

Источник: Sports

— В конце марта после разгрома от махачкалинского «Динамо» губернатор Федорищев проводил встречу с руководством клуба, главным тренером и игроками. Почему после нее у «Крыльев» пошла беспроигрышная серия?

— Это одно из обстоятельств, повлиявших на нынешние позитивные результаты. И вообще большой плюс, что руководство области встретилось с игроками, главным тренером и что оно уделяет немало времени клубу. Но и работа внутри «Крыльев» руководителями и тренерским штабом была проведена огромная.

— Что это за работа?

— Секрет. Внутренняя кухня клуба (смеется).

— Ну, а все-таки? Проводились какие-то командные собрания, были разговоры на повышенных тонах?

— Ну что вы… Хотя, как оказалось, Игорь Витальевич Осинькин умеет вовремя сказать нужные слова и в такой форме, что это дает положительный результат. И очень прилично умеет это сделать, — сказал Руслан Пименов.