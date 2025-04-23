Гришин о «Спартаке»: «В обороне большие проблемы. Победят ЦСКА — включатся в гонку. Проиграют — будут бороться за 3-е место»

Если выиграют, то включаются в гонку. Если проиграют, то будут бороться за третье место", — сказал бывший футболист ЦСКА.
Красно-белые сразятся в дерби с армейцами 26 апреля. После 25 туров «Спартак» занимает в таблице 3-е место, ЦСКА — 4-е.
«В линии нападения “Спартак” очень силен, но в обороне большие проблемы. У него будет решающая игра с ЦСКА.
Если выиграют, то включаются в гонку. Если проиграют, то будут бороться за третье место", — сказал бывший футболист ЦСКА.
Красно-белые сразятся в дерби с армейцами 26 апреля. После 25 туров «Спартак» занимает в таблице 3-е место, ЦСКА — 4-е.