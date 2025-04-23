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Вахания об усах: «Дзюбе очень понравились, постоянно подколы на эту тему были. В “Ростове” меня называют Фредди, в честь Меркьюри»

— Какие впечатления Артем оставил о себе как человек?

Источник: Спортс"

— В принципе, такой же, как и по телевизору, когда ты на него смотришь. То есть не в принципе, а точно такой же. Больше сказать нечего.

— А по телевизору он какой?

— Шутник, постоянно в центре внимания. И в жизни такой же.

— Над вами лично Дзюба как-то шутил?

— Усы ему мои очень понравились. Что-то конкретное не вспомню, но постоянно какие-то подколы на эту тему были (улыбается).

— Кстати, об усах. Они ведь у вас недавно появились. Когда и почему начали их отращивать?

— Да просто давно хотел себе их, но ничего не росло. В отпуске во время зимней паузы в сезоне решил попробовать всерьез этим заняться. Первый месяц мучился, ничего не росло, но потом хотя бы немного начало.

— Вы кому-то конкретно хотели подражать?

— Нет-нет, просто хотел сменить имидж.

— Жена одобрила?

— Да, ей нравится.

— В «Ростове» команда как отреагировала, когда на сборах появились в новом облике?

— С тех пор называют меня Фредди. В честь Фредди Меркьюри. Увидели с ним сходство.

— Сами слушаете музыку группы Queen? Меркьюри ведь умер задолго до вашего рождения.

— Все равно слушаю эту музыку. И фильм про него смотрел, — сказал защитник сборной России.