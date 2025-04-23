Мостовой об игре в хоккей с Овечкиным: «Я хотел бы ему пас отдать, а он пускай забьет. Если будет возможность, сыграем. Его рекорд нужно называть вечным, при нашей жизни его не побьют»

"Я со многими ребятами-хоккеистами знаком и много лет как бы играю в хоккей. Играл и со всеми хоккейными легендами.
Саша много лет выступает в НХЛ, и если этим летом вернется и будет возможность, то мы, конечно, сыграем. Хоть пас от него получу и, может, забью. Или ему отдам. Даже я больше хотел бы ему отдать, а он пускай забьет.
Теперь его рекорд нужно называть вечным, при нашей с вами жизни его никто не побьет. Это просто невозможно", — сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.