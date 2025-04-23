Быстров о пенальти «Акрона» со «Спартаком»: «Первоначально Дзюба фолит на Умярове. Когда судью позвали на ВАР, он сам недоволен был. Включи мужика, покажи яйца — считаю, это недостаточный ф

"Обычная борьба. Когда нога наверху, тебе бьют, и ты падаешь — это не опорная нога. Судьи же должны понимать разницу: когда тебе бьют под опорную, и ты падаешь, и когда у тебя нога на весу, и ты не можешь упасть. Ну да, больно, Дзюба скажет, что больно — это его хитрость.