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Быстров о пенальти «Акрона» со «Спартаком»: «Первоначально Дзюба фолит на Умярове. Когда судью позвали на ВАР, он сам недоволен был. Включи мужика, покажи яйца — считаю, это недостаточный ф

В 25-м туре Мир РПЛ Спартак обыграл Акрон со счетом 3:2. На 22-й минуте матча Наиль Умяров попал по ноге Артему Дзюбе в штрафной площади, арбитр Алексей Сухой назначил пенальти. Дзюба забил с точки.
Источник: Спортс"

"Обычная борьба. Когда нога наверху, тебе бьют, и ты падаешь — это не опорная нога. Судьи же должны понимать разницу: когда тебе бьют под опорную, и ты падаешь, и когда у тебя нога на весу, и ты не можешь упасть. Ну да, больно, Дзюба скажет, что больно — это его хитрость.

Но если судья пошел смотреть ВАР, тогда свисти уже фол на Умярове, Дзюба его тоже разворачивал. Первоначально фол Дзюба делает. Я не за пенальти Дзюбы и не за фол на Умярове, для меня это левак и там, и там.

Когда на ВАР позвали [судью], он же видит, что удар есть, он же не будет разбираться, достаточный, недостаточный фол. Ему скажут: мы же тебя позвали, мы же видим фол. Он сам недовольный был.

Включи мужика, покажи, что у тебя есть яйца: да нету, я считаю, что это недостаточный фол. Левников на ВАР — авторитетный судья, в поле судит молодой. Ну позови его, дай намек, что это не фол. Нет, сидит там в теплой ванне, сигаретку взял: «Разбирайся сам, тебе виднее на поле», — сказал бывший полузащитник сборной России.