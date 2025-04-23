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Бензема не стремится догнать Роналду в саудовской гонке бомбардиров: «Мне все равно. Самое главное — трофей»

Француз, выступающий за «Аль-Иттихад», идет четвертым, забив 18 голов в чемпионате Саудовской Аравии. Роналду лидирует в списке бомардиров с 23 голами. За нападающим «Аль-Насра» следуют Айвен Тоуни из «Аль-Ахли» и Абдерразак Амдалла из «Аль-Шабаба», забившие по 19 мячей.

Источник: Спортс"

«Мне все равно, мой друг. Самое главное — трофей [чемпионата]», — сказал Бензема.

На данный момент «Аль-Иттихад» лидирует в саудовской лиге, на 6 очков опережая «Аль-Хилаль» за 5 туров до конца сезона.