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Сунесс о Роналду и «МЮ»: «Было безумием не послушать его, это один из величайших игроков. Они не выполнили обещания относительно новых игроков, думаю. Клуб не продвинулся с тех пор»

«Когда Криштиану вернулся на “Олд Траффорд”, он был идеальным образцом для подражания для игроков “Юнайтед”. Он — непревзойденный профессионал и требовал высочайших стандартов от себя и окружающих.

Источник: Спортс"

Он был разочарован тем, что обнаружил, вернувшись в клуб. Он сомневался, что люди достаточно неравнодушны к своей профессии. За последнее десятилетие, с тех пор как ушел сэр Алекс Фергюсон, «Юнайтед» не хватало опытных профессионалов, способных тащить команду за собой.

У них был лучший в своем Роналду — и я думаю, что он ушел, потому что, читая между строк, не были выполнены данные ему обещания относительно игроков, которые придут на «Олд Траффорд». Я говорю об одном из величайших игроков, которые когда-либо били по мячу. Для тех, кто принимал решения на «Олд Траффорд», было безумием не послушать его.

Я думаю, эго Криштиану заставило его думать, что кто-то наверху клуба будет его слушать. Но никто этого не сделал — и более чем два года спустя «Юнайтед» не продвинулся дальше«, — заявил экс-тренер “Ливерпуля” Сунесс.