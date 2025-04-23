Сунесс о Роналду и «МЮ»: «Было безумием не послушать его, это один из величайших игроков. Они не выполнили обещания относительно новых игроков, думаю. Клуб не продвинулся с тех пор»

У них был лучший в своем Роналду — и я думаю, что он ушел, потому что, читая между строк, не были выполнены данные ему обещания относительно игроков, которые придут на «Олд Траффорд». Я говорю об одном из величайших игроков, которые когда-либо били по мячу. Для тех, кто принимал решения на «Олд Траффорд», было безумием не послушать его.