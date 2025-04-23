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Пети о Роналду в сборной: «Криштиану хочет творить историю в каждом сезоне. Он расстроен последним турниром Португалии и захочет исправить это на ЧМ»

"Роналду всегда демонстрирует ту же самоотверженность, то же желание, он хочет побеждать, несмотря на свой возраст. Он хочет творить историю в каждом сезоне, в каждой игре, в которой участвует. Он расстроен тем, как прошел последний турнир с Португалией, и захочет исправить это на чемпионате мира.

Источник: Спортс"

Самая большая проблема не в том, чтобы удержать Роналду в составе сборной Португалии, а в том, хватит ли у тренера смелости сказать ему, когда нужно начать игру на скамейке запасных", — отметил экс-игрок сборной Франции в интервью Sambaslots.