Самая большая проблема не в том, чтобы удержать Роналду в составе сборной Португалии, а в том, хватит ли у тренера смелости сказать ему, когда нужно начать игру на скамейке запасных", — отметил экс-игрок сборной Франции в интервью Sambaslots.
Пети о Роналду в сборной: «Криштиану хочет творить историю в каждом сезоне. Он расстроен последним турниром Португалии и захочет исправить это на ЧМ»
"Роналду всегда демонстрирует ту же самоотверженность, то же желание, он хочет побеждать, несмотря на свой возраст. Он хочет творить историю в каждом сезоне, в каждой игре, в которой участвует. Он расстроен тем, как прошел последний турнир с Португалией, и захочет исправить это на чемпионате мира.