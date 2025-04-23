Пети о Роналду: «Нужно иметь мужество сказать ему, что иногда лучше выходить со скамейки. Не думаю, что он согласится. Поэтому все сложится хорошо, только если у него будет сильный тренер»

С его эго, согласится ли он хоть иногда сидеть на скамейке? Я так не думаю. Именно поэтому все сложится хорошо только в том случае, если у него будет сильный тренер«, — сказал бывший полузащитник “Арсенала”, “Барселоны”, “Челси” и сборной Франции Пети в интервью Sambaslots.